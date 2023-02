Marokkaanse zanger Saad Lamjarred moet in Frankrijk cel in voor verkrachting

De populaire Marokkaanse zanger Saad Lamjarred is in Frankrijk veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege verkrachting.

De nu 37-jarige zanger zou in oktober 2016 een 20-jarige vrouw hebben verkracht in een hotel in Parijs toen hij onder invloed was van alcohol en cocaïne. Hij werd opgepakt en zat een half jaar in voorarrest, maar kwam onder voorwaarden vrij.

Lamjarred en het slachtoffer ontmoetten elkaar in een nachtclub in Parijs. De twee gingen naar het hotel van de zanger. Daar werd hij volgens de rechtbank "plotseling gewelddadig" en verkrachtte en sloeg hij de vrouw.

De zanger ontkent de verkrachting en legde verschillende verklaringen af over er wat er was gebeurd. Zo zei hij onder meer dat de vrouw dronken was, dat zij uit was op zijn geld en dat hij door haar zou zijn gekrabd toen zij zich allebei uitkleedden, meldt Le Monde. De rechter zei in haar oordeel dat hier geen bewijs voor is gevonden, terwijl wel is bewezen dat de vrouw klappen van Lamjarred kreeg.

Record

Lamjarred is in de Arabische wereld een zeer populaire artiest. Op Spotify zijn zijn nummer miljoenen keren beluisterd en op Instagram heeft de zanger 14 miljoen volgers. Zijn lied Lm3allem brak in 2016 het record van best bekeken Arabische clip ooit op YouTube.

Tegen de zanger loopt nog een andere verkrachtingszaak. In 2018 zou hij zich in een nachtclub in Saint-Tropez hebben vergrepen aan een vrouw. Het is nog niet bekend wanneer deze zaak dient. Hij werd ook de Verenigde Staten beschuldigd van verkrachting, maar die zaak werd in 2016 geseponeerd.