Neef vindt geheime opslag van drugsbaas Pablo Escobar

De neef vond ook een typemachine waarop zijn oom communiqués zou hebben getikt, een kleine hoeveelheid goud en een fotocamera. "We hebben het fotorolletje nog opgestuurd om te ontwikkelen, maar dat is helaas niet gelukt", zei hij tegen televisiestation Red Más Noticias.

Een neef van de beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar zegt dat hij 18 miljoen dollar heeft gevonden in een geheime opslagruimte van zijn oom. Het geld zat verstopt in een plastic zak in de verborgen ruimte in het appartement van Nicolás Escobar. De biljetten zouden na al die jaren half vergaan en onbruikbaar zijn. "De zak stonk honderd maal erger dan een kadaver", beweert hij.

Pablo Escobar, het hoofd van het Medellín-kartel, was in de jaren tachtig de machtigste drugsbaron ter wereld. Toen de Colombiaanse regering hem wilde uitleveren aan de Verenigde Staten, begon de steenrijke crimineel een bloedige oorlog om dat te voorkomen. Na een lange klopjacht kwam hij in 1993 om het leven.

Sindsdien doen allerlei wilde verhalen de ronde over het fortuin van de drugsbaron. Die had op verschillende schuilplekken wapens, cash en andere waardevolle spullen verstopt. Criminelen, miljonairs en familieleden zochten jarenlang naar de verborgen schatten van Escobar.

Spirituele ervaring

Zijn neef, Nicolás, was één van hen. Hij beweert meerdere caletas, geheime ruimtes, te hebben gevonden. De laatste vondst zou hij dus hebben gedaan in het appartement in Medellín waar hij een jaar of vijf heeft gewoond. Nicolás zegt de ruimte te hebben aangetroffen na een spirituele ervaring. "Ik keek uit het raam naar buiten", vertelt hij aan Red Más Noticias, "en zag in de reflectie van de ruiten de verschijning van een man in mijn huis. Die verdween op de plek waar de buit verstopt bleek te zitten".

Nicolás Escobar werd kort voor de dood van zijn oom ontvoerd door vijanden van de drugsbaron. "Ze hebben me urenlang gemarteld omdat ze dachten dat ik wist waar Pablo zich schuil hield", vertelde hij aan journalisten.

Botten opgegraven

Sindsdien draait het leven van Nicolás om zijn legendarische oom. Hij heeft een themakanaal op YouTube, runt een museumpje en probeert iedereen ervan te overtuigen dat Pablo Escobar niet werd doodgeschoten door de politie, maar zichzelf van het leven heeft beroofd.

Familieleden van de drugsbaron lieten het stoffelijk overschot van de drugsbaas in 2006 opgraven, om DNA-materiaal af te nemen. Nicolás en zijn vader Roberto, een broer van Pablo, waren erbij en gaven beelden vrij van de hele operatie, tot ergernis van de zoon van Pablo Escobar. Bij die gelegenheid zou Nicolás een paar kleine botten van Pablo Escobar mee hebben genomen. Een daarvan zou hij hebben begraven onder een boom op de Hacienda Napoles, het buitenverblijf van Pablo Escobar. Nicolás zegt dat dat een wens was van zijn oom.

Op de geloofwaardigheid van Nicolás is wel wat aan te merken. Bij de politie staat hij bekend als fraudeur en oplichter. Enkele jaren geleden werd hij veroordeeld voor het klonen van creditcards. Behalve de journalisten van Red Más Noticias en Nicolás Escobar zelf, zijn er tot nu toe geen andere bronnen die het verhaal van de neef kunnen bevestigen.