Drie Franse sterspeelsters melden zich af voor WK: 'Wil mentale gezondheid behouden'

Met haar 1.87 meter is Renard een van de sterkhouders van Frankrijk de laatste jaren. Ze maakte tot nu toe maar liefst 34 doelpunten in 142 interlands. Dinsdag speelde ze nog de hele wedstrijd in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen (0-0).

Renard: "Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen op dit niveau, niet langer ondersteunen. Onder zulke omstandigheden ga ik dit WK niet spelen. Mijn gezicht kan de pijn verbergen, maar mijn hart doet pijn. Ik wil geen pijn meer hebben. Het is een trieste dag, maar een noodzakelijke beslissing om mijn mentale gezondheid te behouden."

Wendie Renard, de aanvoerster van het Franse nationale elftal, gaat niet mee naar het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De 32-jarige verdediger van Olympique Lyon uit in een verklaring kritiek op de Franse bond en zegt te kiezen voor haar eigen mentale gezondheid.

Gedoe bij het Franse elftal is niet ongebruikelijk sinds bondscoach Corinne Diacre er de scepter zwaait. Ze lag al met veel speelsters in de clinch. Zo besloten Lyon-sterspeelsters Eugénie Le Sommer en Amandine Henry al niet mee te gaan naar het EK vorig jaar na een conflict met Diacre. Of dat nu met Renard ook het geval is, is niet bekend.

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Frankrijk is ingedeeld in poule F met Brazilië, Jamaica en Panama. Nederland zit in poule E bij Portugal, Vietnam en de Verenigde Staten en zou Frankrijk pas in de finale kunnen treffen.