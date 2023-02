Onrust bij FC Volendam neemt toe: Molenaar doet aangifte tegen rvc-lid

De Koekkoek, een voormalig gemeenteraadslid in Edam-Volendam namens de VVD, bevestigt dat ze Molenaar als niet integer heeft omschreven. Toch is ze niet onder de indruk van de aangifte. "Ik moest er om lachen en dacht: 'Jeetjemina, wat een niveau'", zegt ze tegen De Telegraaf.

Molenaar is verbolgen, omdat De Koekkoek hem "niet integer" heeft genoemd. "Enige onderbouwing van deze bijzonder schadelijke uitlating heeft u achterwege gelaten", schrijft Molenaar in een brief die De Telegraaf heeft ingezien. "Met deze kwalificatie raakt u onder meer de kern van mijn beroep als advocaat dat ik meer dan 33 jaar uitoefen en schendt u kennelijk willens en wetens mijn eer en goede naam als persoon en advocaat."

Een interview met de trainer van FC Volendam na de 2-0 winst op Vitesse. Binnen het bestuur is een verschil van inzicht over de positie van Wim Jonk en zijn mensen. - NOS

Het is al enkele weken onrustig op bestuurlijk vlak bij de club uit het vissersdorp. FC Volendam verkeert in financiële problemen en er is onenigheid over de te volgen koers. Onlangs stapten drie bestuursleden al op.

Jonk, Smit en Molenaar

Hooftrainer Wim Jonk, voorzitter Smit en adviseur Molenaar zitten niet op één lijn met de rvc. Jonk, Smit en Molenaar zijn sinds 2019 bij de club betrokken. Vorig seizoen promoveerde Volendam onder hun leiding als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie naar het hoogste niveau. Momenteel staat de club in de eredivisie op de veertiende plek.

"Wim, Jan en ik zijn de spreekwoordelijke parels voor de zwijnen", vindt Molenaar. "Om die reden heb ik er een punt achter gezet en het zal mij niet verbazen als er binnenkort nog meer volgen. Ontzettend jammer van die prachtige club aan De Dijk."