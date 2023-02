Molenaar breekt met FC Volendam en doet aangifte: 'Allemaal lijntjes binnen het dorp'

Keje Molenaar heeft zich teruggetrokken als adviseur van FC Volendam. De oud-speler en advocaat doet bovendien aangifte tegen raad van commissarissen-lid Elma de Koekkoek wegens smaad en laster. De directeur opleidingen van FC Volendam, Ruben Jongkind, spreekt in Langs de Lijn en Omstreken zijn steun uit voor Molenaar: "Hij zou een uitstekende voetbalbestuurder zijn, dus het zou jammer zijn als hij niet meer bij Volendam actief is. Maar ik kan wel begrijpen dat hij er geen zin in heeft als je zo wordt bejegend en tegengehouden." 'Niet integer' Molenaar is verbolgen, omdat De Koekkoek hem "niet integer" heeft genoemd. "Enige onderbouwing van deze bijzonder schadelijke uitlating heeft u achterwege gelaten", schrijft Molenaar in een brief die De Telegraaf heeft ingezien. "Met deze kwalificatie raakt u onder meer de kern van mijn beroep als advocaat dat ik meer dan 33 jaar uitoefen en schendt u kennelijk willens en wetens mijn eer en goede naam als persoon en advocaat." Molenaar werd recent door Volendam-voorzitter en zanger Jan Smit voorgedragen als vicevoorzitter van de club. Maar de rvc stemde niet in met de benoeming van de oud-speler van onder meer FC Volendam, Ajax, Feyenoord en het Nederlands elftal. Luister hier het Langs de Lijn en Omstreken-interview met Ruben Jongkind, directeur opleidingen bij FC Volendam, terug:

De Koekkoek, een voormalig gemeenteraadslid in Edam-Volendam namens de VVD, bevestigt dat ze Molenaar als niet integer heeft omschreven. Toch is ze niet onder de indruk van de aangifte. "Ik moest er om lachen en dacht: 'Jeetjemina, wat een niveau'", zegt ze tegen De Telegraaf. "Er kan nooit sprake zijn van smaad en laster als iets in een vergadering met geheimhoudingsplicht wordt gezegd. Kijkt u de jurisprudentie er maar op na. Molenaar heeft geen poot om op te staan." Waarde op het veld De raad van commissarissen vindt dat 'Team Jonk', waar onder anderen trainer Wim Jonk en Jongkind toe behoren, te veel risico neemt op financieel vlak. Jongkind: "De meeste eredivisieclubs hebben een financieel tekort. Heerenveen, Utrecht, Vitesse. Dat compenseer je met transferopbrengsten." "Wij zijn opleiders bij uitstek, dat hebben we bewezen met de transfer van Micky van de Ven naar Wolfsburg. Nu hebben we nog minder inkomsten nodig om het gat te dichten. Dat gaat gewoon lukken, want met de manier hoe wij werken middels een goede opleiding creëer je waarde op het veld."

Team Jonk, met van links naar rechts: Ruben Jongkind, Matthias Kholer, Wim Jonk, Jasper van Leeuwen en Michel Hordijk - Pro Shots

Er speelt nog meer volgens Jongkind. Er zitten te veel mensen in de raad van commissarissen die ook nog eigen belangen lijken te hebben: "Twaalf mensen is te veel, zo ga je nooit duurzaam topsport bedrijven. Ze hebben allemaal lijntjes binnen het dorp, vrienden, familie, collega's. Sommigen willen zelfs liever in de eerste divisie blijven." "Oude energie die geen verandering wil. Je moet een beetje risico durven nemen, maar dat leidt tot spanning. Dit is een machtsspel, dorp en club lopen dwars door elkaar heen. Je hebt maar één toezichthouder nodig in de raad van commissarissen. Dan heb je nog de KNVB als het financieel misgaat. De rvc zou zichzelf moeten opheffen, maar dat gaat niet gebeuren. Als het dorp graag verder wil met de rvc, dan is dat maar zo." Afgelopen zaterdag ging FC Volendam-trainer Wim Jonk na de 2-0 winst op Vitesse ook in op de bestuurscrisis bij zijn club.

Een interview met de trainer van FC Volendam na de 2-0 winst op Vitesse. Binnen het bestuur is een verschil van inzicht over de positie van Wim Jonk en zijn mensen. - NOS