Visbeek met Intermarché naar wielertop: 'Grootste zak geld niet altijd nodig'

"We hebben geen grote zak met geld. We hebben geen Fabio Jakobsen. Dus we moeten vindingrijk zijn", zegt Aike Visbeek in aanloop naar de wielerklassieker Omloop Het Nieuwsblad van zaterdag. "En we moeten onszelf blijven verbeteren." Vanuit zijn kantoor op de Häggebyberg in de Zweedse bossen tussen Stockholm en Uppsala speurde Visbeek in de wielerwereld naar koopjes en combinaties. Als performance manager van de Intermarché-Circus-Wanty-ploeg beleefde hij vorig jaar een ongekend goed seizoen met 24 zeges in totaal. Maar het kón nog beter. Nee, het móést beter. Vertrouwen terugbetalen Rui Costa was zo'n koopje. De Portugees werd wereldkampioen in 2013, maar reed al jaren geen deuk meer in een pakje boter. Een knecht voor Tadej Pogacar was hij, niets meer dan dat. Maar Visbeek wist dat in Costa nog altijd een winnaar schuilde. Meteen betaalde Costa het vertrouwen terug. Op Mallorca won hij voor het eerst sinds 2017 weer een wedstrijd van formaat. En vloog Visbeek na afloop om de nek. "Aike, bedankt dat je in mij geloofde", schreef Costa later op Instagram.

Omloop Het Nieuwsblad bij de NOS De wielerklassieker Omloop Het Nieuwsblad is zaterdag live te volgen via Studio Sport op NPO 1 en livestreams op NOS.nl en in de NOS-app. De mannenwedstrijd is vanaf 14.00 uur te zien, met de verwachte finish tussen 16.00 uur en 16.30 uur. Bij de vrouwen schakelen we in om 16.25 uur, met de finish vermoedelijk tussen 17.10 uur en 17.35 uur. Tevens is er een liveblog op deze site en app en is de koers te volgen op NPO Radio 1.

Vervolgens won Kobe Goossens, die nog nooit een profzege had geboekt, twee dagen achter elkaar op Mallorca. En in de Ronde van Valencia won de ploeg twee ritten en greep Costa de eindzege. Met als resultaat dat Intermarché twee weken lang zelfs bovenaan de UCI-ranglijst stond. Lelijke eendje Jarenlang was de fluorescerende ploeg het lelijke eendje in het profpeloton. Tegenwoordig lijkt het elke dag carnaval in het Waalse Binche en in Roubaix, de oude en de nieuwe thuisbasis van de sponsors. Van onderschatting is geen sprake meer. Dit seizoen staat de zegeteller nog voor het Vlaamse Openingsweekend al op zes. "Ik had een goede start verwacht, maar dit? Laatst keken we elkaar aan na een etappe en we zeiden gekscherend: zijn we nou echt achttiende geworden? Dat is het slechtste resultaat dit jaar." Donderdag vertrok Visbeek vanuit Göteborg om 's middags met zijn renners de finale van De Omloop te verkennen.

In ruim twee jaar tijd heeft Aike Visbeek de kleine Belgische Intermarché-Wanty-ploeg omgevormd tot de huidige nummer twee van de wereldranglijst, een ploeg die in 2023 al zes zeges boekte. - NOS

Ooit was Visbeek zelf wielrenner bij de Zaanse wielerclub DTS (Door Training Sterk). Talentjes als Niki Terpstra keken tegen hem op als ze na schooltijd in de fietsenwinkel van zijn vader kwamen. In Krommenie was hij een 'local legend' in het amateurcircuit, maar daar bleef het bij. Een zware knieblessure maakte een einde aan zijn aspiraties om zelf prof te worden, maar niet aan zijn wielerdromen. Visbeek ging renners begeleiden bij DTS en proefde samen met zijn jeugdvriend Merijn Zeeman (ploegleider bij Jumbo-Visma) van het ploegleidersvak. Championship Manager Als puber draaiden Visbeek en Zeeman al warm door urenlang Championship Manager te spelen op de computer. Ze speurden de krochten van het Engelse voetbal af naar buitenkansjes om hun fictieve voetbalploeg te versterken en kropen door slimme strategische keuzes langzaam maar zeker verder omhoog op de fictieve ranglijst. Eigenlijk doen beiden dat nog steeds, maar nu bij hun wielerploegen. Een belangrijk verschil: Zeeman werkt met een van de grootste budgetten in het wielrennen, Visbeek moet samen met zijn knuffelbare ploegleider Hilaire Van der Schueren elk dubbeltje omdraaien.

After 50 years as sports director, the legendary Hilaire Van der Schueren will begin his final season in the team car in 2023 🎩 pic.twitter.com/ABaOAi646E — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) October 16, 2022

"Wij hebben het kleinste budget van de WorldTour en moeten dus wel slim scouten", vertelt Visbeek. "Als je echt structureel wil meespelen, dan moet je jonge renners beter maken. En daarbij horen voedingsdeskundigen, coaches, goed materiaal. Die stappen zijn we aan het maken en dat kost geld. Dus moesten we renners als Quentin Hermans, Alexander Kristoff, Jan Hirt en Domenico Pozzovivo laten gaan." Puzzelen Maanden voor de start van het seizoen zit Visbeek urenlang te puzzelen op trainingsschema's en wedstrijdkalenders, met Golden Earring of Miley Cyrus op de achtergrond. "Ik denk na over de strategie. En ik zorg ervoor dat ik erbij ben als ploegleider op het moment dat het in de praktijk gebracht moet worden", legt Visbeek uit. "De schema's maak ik niet, daar hebben we goede trainers voor. Onze trainingskampen zijn nu ook echt van een hoog niveau."

Taco van der Hoorn maakte een sterke indruk in de Cade Evans Great Ocean Road Race. - AFP

Visbeek: "We hebben twee fulltime voedingsdeskundigen. Zij kijken heel nauwgezet mee naar de kalender van de renners. Als er een paar kilo af moet, waar moet dat dan gebeuren? Dat kan niet tijdens een zwaar trainingskamp." Soms werkt het ook andersom. Zoals met Louis Meintjes, de Zuid-Afrikaanse klimmer die de ploeg vorig jaar kwam versterken. Al jaren is hij een van de beste aanklampers van de wereld en haalde zo meer dan eens de toptien van een grote ronde. Heel knap, maar in beeld reed hij nooit. Door meer te eten vond Meintjes net iets meer energie om koersen af te maken. Op Alpe d'Huez in de Tour greep hij er nog net naast, maar in de Vuelta was het raak.

De negende etappe in de Vuelta is een bergrit van 175,5 kilometer van Villaviciosa naar Les Praeres. Onderweg komen de renners vijf beklimmingen tegen. - NOS

Met Biniam ('Bini') Girmay beschikt Intermarché over een al lang niet meer zo ruwe diamant. Een sieraad, die door Visbeek nog voor het WK beloften in Leuven (tweede) werd vastgelegd vanuit de failliete boedel van het Franse Delko. Behalve zijn historische zege in Gent-Wevelgem klopte de Eritreër Mathieu van der Poel in de Giro, voor hij zichzelf op het podium uitschakelde met de kurk van een fles spumante.