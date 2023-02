Russische connecties rond Baudet: geen geheim meer, toch een zorg

Er zijn veel berichten over de verbanden tussen Baudet en de politiek van het Rusland van president Poetin. Maar tot nu toe zijn er geen bewijzen dat hij inhoudelijk wordt gestuurd of betaald. Toch steekt Baudet zijn sympathie voor Rusland niet onder stoelen of banken.

Besluiten tot zo'n gesprek worden door Akerboom zelf genomen op basis van serieuze informatie, zegt de woordvoerder. "Wij wegen dat heel goed af vanuit onze expertise, wie het ook betreft." Het maakt daarbij geen verschil of het om een politieke partij gaat of bijvoorbeeld een bedrijf. Meer wil de veiligheidsdienst er niet over kwijt.

Baudet had op zijn werkkamer een gesprek met AIVD-directeur Erik Akerboom. Tegenover de krant noemde Baudet dat een "vaag en onwerkelijk" gesprek. Dat zijn dit soort gesprekken, wat de AIVD betreft, totaal niet. "Anders gaan we zo'n gesprek niet aan."

De AIVD heeft FvD-leider Baudet in 2020 benaderd vanwege serieuze aanwijzingen dat Russische agenten iets met zijn partij zouden willen, schreef de Volkskrant gisteren. Vandaag bevestigde minister Bruins Slot, die over de veiligheidsdienst gaat, dat dat gesprek heeft plaatsgevonden omdat er sprake kon zijn van "inmenging". Een woordvoerder van de AIVD licht toe: "Wij handelen vanuit zorgen over onrust in de samenleving, Dat is waar het ons om gaat."

Forum voor Democratie is vanaf de oorsprong verbonden met Rusland en Oekraïne. De in 2015 als denktank opgerichte organisatie sloot zich aan bij de initiatiefnemers van het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Baudet betoogde dat dit verdrag stiekem tot doel heeft Oekraïne EU-lid te maken. Dat bezwaar uitte de Russische regering toen ook.

Baudet is gezien met bekenden van de Russische regering, zoals de politicoloog Alexandr Doegin en Vladimir Kornilov , die door Baudet in app-verkeer werd omschreven als "een Rus die werkt voor Poetin". Maar of hij door hen politiek wordt beïnvloed, is niet duidelijk.

Bij een verkiezingsdebat in 2021 zei Baudet niet te geloven dat het Kremlin Poetins politieke tegenstander Aleksej Navalny had vergiftigd. Navalny zit inmiddels in een Russische gevangenis. Zijn gevangenisstraf is onlangs weer met negen jaar verlengd.

Regelmatig laat Baudet zich pro-Russisch uit over het onderzoek naar het neerhalen van de MH17, waarbij 298 mensen om het leven kwamen. In mei 2019 zette hij in een Europees verkiezingsdebat, tot grote schok van de nabestaanden, vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het internationale onderzoeksteam JIT. Premier Rutte noemde hem toen een "Ruslandknuffelaar".

Als Rusland twee weken later Oekraïne binnenvalt, geeft Baudet in een filmpje op Twitter "het Westen" de schuld. Hij refereert aan het Oekraïne-referendum van zes jaar eerder en zegt dat hij de Russische inval al had voorspeld.

Verderop staat dat het opvallend is "dat de extremistische anti-institutionele beweging overwegend pro-Russisch is, waarbij president Poetin wordt afgeschilderd als 'verlosser'". De pro-Russische opstelling "maakt deze extremistische beweging waarschijnlijk wel vatbaarder voor Russische heimelijke beïnvloeding".

Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD presenteerden deze week het rapport De Russische aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis. Daarin staat onder meer dat de oorlog een voedingsbodem is voor "anti-institutioneel extremisme" dat een bedreiging is voor de nationale veiligheid. "Dit extremisme uit zich in een narratief over een zogenaamde kwaadaardige elite."

Ondanks de opgelaaide oorlog en de vele doden en gewonden matigt Baudet zijn toon niet. "Putin is right", twittert hij in maart 2022. In juli is de Russische ambassadeur Alexander Sjoelgin te gast op een FvD-symposium over Oekraïne. Weer een paar weken later twittert Baudet: "Poetin is een held."

In een Kamerdebat in oktober 2022 over de Russische inval zegt Baudet: "Dat is het meest hoopvolle dat ik ooit heb meegemaakt." In een YouTube-filmpje zeggen FvD-Kamerleden dat zij de filmpjes over gebombardeerde Oekraïense steden niet geloven.

En nog afgelopen donderdag zei Baudet in een interview: "Poetin heeft een visie, Nederland is ook gewoon een target geworden", doelend op de tanks die via de Rotterdamse haven naar Oekraïne gaan. "Als Poetin zegt: we gaan de aanvoerlijnen bombarderen, dan heeft hij het oorlogsrecht nog aan zijn zijde ook."