China wil rol spelen bij vrede in Oekraïne, is dat geloofwaardig?

China probeert zich de afgelopen week nadrukkelijk naar voren te schuiven als vredestichter in Oekraïne. Het land vindt zichzelf een neutrale partij in de oorlog en kwam vandaag met een twaalfpuntenplan met daarin allerlei voorstellen om het conflict tot een einde te brengen. Maar China staat in het Westen juist bekend als Ruslands belangrijkste bondgenoot, die ondanks de Russische agressie in Oekraïne vierkant achter Moskou is blijven staan. Hoe serieus moeten deze pogingen van Peking dan worden genomen? Uitgangspunt voor China is dus dat twaalfpuntenplan, met daarin overigens weinig nieuwe stellingnames. De tekst bevat veel algemeenheden en nauwelijks concrete actiepunten. China stelt dat "niemand baat heeft bij conflict en oorlog" en dat er "geen gemakkelijk oplossing voor een ingewikkeld probleem" is. China roept op tot een staakt-het-vuren en het respecteren van de soevereiniteit van landen. Ook moeten er vredesonderhandelingen komen, waarbij China "zich constructief zal opstellen". Die nadruk op de soevereiniteit van landen, oftewel hun onafhankelijkheid, haalt de geloofwaardigheid van het hele stuk onderuit, vindt China-kenner Ingrid d'Hooghe (Instituut Clingendael). "Want dat is nou precies wat Rusland met de invasie niet heeft gedaan, het heeft de soevereiniteit van Oekraïne juist geschonden." Ze zegt dat de Chinezen het niet hardop zeggen, maar hiermee wel suggereren dat ze - net als Rusland - vinden dat Rusland niet schuldig is aan het bezetten van andermans grondgebied. Blijft achter Rusland staan Hoe hard China zich nou daadwerkelijk voor vrede gaat maken, blijft vaag. Bovendien wordt een wapenstilstand in het Westen gezien als een kans voor Rusland om zijn posities te versterken en nieuwe troepen en materieel aan te voeren. Als China in de tekst een ding wel duidelijk maakt, is het dat het achter Moskou blijft staan. Zo moeten de strafmaatregelen tegen Rusland van tafel, "omdat die de problemen alleen maar groter maken". China spreekt van het misbruiken van sancties en "de lange arm" van landen, waarmee in een eerder stuk naar de VS werd verwezen. Ook vindt het dat het 'koudeoorlogsdenken', met name het uitbreiden van militaire bondgenootschappen, moet verdwijnen. Hoewel hier de NAVO niet expliciet wordt genoemd, is duidelijk dat China dit westerse militaire bondgenootschap bedoelt. De jarenlange uitbreiding van de NAVO en een eventueel Oekraïens lidmaatschap, waar het land al jaren om vraagt, was voor Poetin naar eigen zeggen de reden om Oekraïne binnen te vallen.

Correspondent Sjoerd den Daas: "Veel meer dan een samenvatting van de bekende standpunten van de communistische partij in Peking over het conflict is dit twaalfpuntenplan niet. Een vredesplan heet het niet en is het ook niet. Bij de annexatie van de Krim in 2014 had Peking geen kritiek op Rusland, het afgelopen jaar is daar met de oorlog in Oekraïne geen verandering in gekomen. Het respecteren van soevereiniteit betekent voor Peking dan ook niet dat het vindt dat Rusland zich moet terugtrekken van Oekraïens grondgebied. Het deelt de Russische zorgen over wat het ziet als een oprukkende NAVO, dat onder leiding van de VS het conflict zou hebben uitgelokt. China publiceert dit document in een poging als neutrale en redelijke partij naar voren te komen, maar de woorden en daden van Peking laten een ander beeld zien. Dat kan niet los gezien worden van de kritiek die het krijgt uit het Westen."