Verstappen ook snel op tweede testdag, Mercedes verliest kostbare tijd

Ook op de tweede testdag van het Formule 1-seizoen is Max Verstappen goed voor de dag gekomen. De wereldkampioen zette met 1.31,650 de op een-na-snelste tijd neer in Bahrein. Concurrent Mercedes beleefde juist een erg moeizame dag. Op 5 maart wordt op hetzelfde circuit in Bahrein de eerste race van het nieuwe seizoen verreden. Ook voor Verstappen verliep de dag niet vlekkeloos. Na 18 rondes testen kreeg zijn wagen een olielek. Dat konden de monteurs weer herstellen, waarna Verstappen nog tot 47 rondes kwam. De snelste ronde van de dag kwam opvallend genoeg op naam van Zhou Guanyu. De Chinees van Alfa Romeo was vier honderdsten van een seconde rapper dan Verstappen. De Vries ook snel Ook voor Nyck de Vries was het een goede testdag met 74 rondes. De nieuwkomer in de Formule 1 zette in zijn AlphaTauri de vierde tijd neer, achter Zhou, Verstappen en Fernando Alonso, die dit jaar bij Aston Martin rijdt.

Sainz de snelste in ochtendsessie In de ochtendsessie kwamen Verstappen en De Vries niet in actie. Daarin was Ferrari-coureur Carlos Sainz (1.32,486) de snelste, voor Logan Sargeant (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) en Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Verstappens Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez zette in 76 rondjes de zevende tijd neer van de tien coureurs.

Verstappen was donderdag wel de snelste op het circuit van Sakhir. Met een totaal van 157 rondes was hij bovendien veruit de productiefste coureur in Bahrein. In Bahrein hebben de tien Formule 1-teams drie dagen de tijd om hun nieuwe auto's op het circuit te testen. Daarbij zijn snelle rondetijden mooi meegenomen, het is minstens zo belangrijk om veel kilometers af te leggen en zodoende veel data over de nieuwe bolides te verzamelen.

Nyck de Vries in actie in Bahrein - ANP

Wat dat betreft was het een slechte dag voor Mercedes, dat veel kostbare tijd verloor. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kampte in de ochtend met pech. Er vloog een onderdeel van zijn auto, waar Alonso vervolgens overheen reed. Voor reparatiewerkzaamheden moest Hamilton naar de pits. Problemen Mercedes In de middag kroop George Russell achter het stuur van de Mercedes. De jonge Brit kende nog minder geluk dan zijn ervaren teamgenoot. Na 26 rondes kwam zijn auto met een hydraulisch probleem stil te staan op het circuit. Russell kon daarna niet meer in actie komen. Hij kwam niet verder dan de dertiende tijd, Hamilton deed het met een vijftiende tijd nog iets minder. Morgen wordt de testdriedaagse in Bahrein afgesloten. Verstappen komt dan niet in actie; zijn teamgenoot Pérez zal zowel 's ochtends als 's middags rijden. De Vries komt bij AlphaTauri wel in de ochtendsessie in actie.