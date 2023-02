Verstappen ook snel op tweede testdag Formule 1: 'Auto reageerde op alles goed'

"We hebben ons vandaag gericht op kleine details en hebben stapjes vooruit kunnen zetten", vertelde Verstappen tevreden. "De auto reageerde opnieuw goed op alles dat we deden."

Ook op de tweede testdag van het Formule 1-seizoen is Max Verstappen goed voor de dag gekomen. De wereldkampioen zette in zijn nieuwe Red Bull-wagen met 1.31,650 de op een-na-snelste tijd neer in Bahrein. Concurrent Mercedes beleefde juist een erg moeizame dag.

Wrapped for Day 2 🏁 A best time of 1:31.650 for Max this afternoon with 47 laps on the board ⏱️ #F1Testing pic.twitter.com/yfZ15W4fT8

Verstappen: "Ik voel me erg comfortabel in deze auto, ik kon meteen flink pushen. De auto ziet er geweldig uit. Het is natuurlijk afwachten of dat ook zo is in de race, maar ik heb in elk geval een positief gevoel."

De Vries ook snel

Ook voor Nyck de Vries was het een goede testdag met 74 rondes. De nieuwkomer in de Formule 1 zette in zijn AlphaTauri de vierde tijd neer, achter Zhou, Verstappen en Fernando Alonso, die dit jaar bij Aston Martin rijdt.

"Net als gisteren was het een positieve dag", zei de 28-jarige Fries. "We hebben ons volledige programma kunnen rijden en hebben best een hoop dingen kunnen testen."

"We zijn erg blij met hoe de testdagen gaan, al is het nog moeilijk te zeggen hoe de auto gaat presteren", aldus De Vries.