Geen vliegverkeer bij Eindhoven Airport vanwege bommelding

Het toestel dat uit Praag kwam, landde iets voor 15.00 uur en is uit voorzorg naar de Vliegbasis Eindhoven gebracht, het militaire gedeelte van het vliegveld. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

