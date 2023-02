Geen vliegverkeer bij Eindhoven Airport na bommelding, situatie onder controle

Toestellen kunnen niet landen of vertrekken op Eindhoven Airport vanwege een bommelding in een Transavia-toestel dat uit Praag kwam. In en om het vliegtuig wordt nog onderzoek gedaan, maar de situatie is inmiddels "zo goed als onder controle", meldt de marechaussee aan de NOS. Het is nog niet bekend wie de melding heeft gedaan en hoe die is binnengekomen. Het is nog altijd onduidelijk wanneer het vliegverkeer wordt hervat. De vluchten die tot ongeveer 18.30 uur zouden landen op Eindhoven Airport zijn vertraagd of zijn omgeleid naar Amsterdam, Brussel, Maastricht en Weeze. Het toestel uit Praag landde iets voor 15.00 uur en is uit voorzorg naar de Vliegbasis Eindhoven gebracht, het militaire gedeelte van het vliegveld. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De marechaussee heeft passagiers in groepjes van twintig uit het vliegtuig gehaald. Op beelden is te zien hoe de passagiers onder politiebegeleiding naar bussen werden gebracht.

De 141 passagiers en 6 crewleden worden opgevangen in de terminal van de vliegbasis. Er zijn geen arrestaties. "Op dit moment is er geen aanleiding om te denken dat we mensen gaan aanhouden", zegt een woordvoerder van de marechaussee. De marechaussee en en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen aan boord nog onderzoek "om zeker te zijn dat het niets was", zegt de woordvoerder. Daarbij wordt onder meer een speurhond ingezet. Naast omgeleide vliegtuigen, zijn er dus ook vliegtuigen die in afwachting zijn of en wanneer ze naar Eindhoven mogen gaan. In een vliegtuig in Edinburgh dat naar Eindhoven zou gaan wachtten passagiers urenlang, vertelt een passagier: