Hoe goed is Vingegaard? Heel goed, zo blijkt op steile kasseienklim in Galicië

Hoe goed is Jonas Vingegaard? Donderdag bleef die vraag onbeantwoord, door hevige sneeuwval in de finale werd de eerste etappe van O Gran Camiño namelijk gestaakt. Maar in de tweede etappe liet Vingegaard geen misverstand bestaan over zijn vorm.

De vierdaagse rittenkoers in Galicië is pas toe aan zijn tweede editie, maar is nu al spraakmakend. Na de sneeuw in de eerste etappe werd de tweede rit van Tui naar A Guarda (184,3 kilometer) verreden onder een heerlijk voorjaarszonnetje.

Schönberger zint op revanche

Sebastian Schönberger zag er een kans op revanche in. De Oostenrijker van Human Powered Health zat donderdag in de kopgroep van drie, toen de koers diep in de finale werd stilgelegd.

Dit keer ging Schönberger mee in een vlucht van zeven, maar door het gestage tempo van Jumbo-Visma in het peloton hoefden de vluchters zich weinig illusies te maken. Steven Kruijswijk en Rohan Dennis slokten de kopgroep op 15 kilometer van de finish genadeloos op.