Staatssecretaris voor Mijnbouw: dit is heel ernstig, ik voel vooral schaamte

Dat zei staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw in een eerste reactie op het rapport Groningers boven gas dat vandaag is gepresenteerd. De parlementaire enquêtecommissie Groningen trekt daarin harde conclusies .

"Dit is heel ernstig. Als je al die feiten achter elkaar leest, beneemt je dat de adem en dat is mij ook gebeurd. Ik voel vooral schaamte en dat betekent dat we er iets aan moeten doen."

Vijlbrief woonde de presentatie van het rapport bij in het Groningse Garmerwolde. Hij ziet het als "een steuntje in de rug" om meer te doen voor de inwoners van het aardbevingsgebied.

Wat dat is, kan hij nog niet zeggen. Hij liet wel weten dat het hele kabinet zijn conclusie deelt dat dit "heel ernstig" is.

'Morele schuld'

Volgens hem is er niet alleen sprake van een ereschuld, maar ook van een "morele schuld". "Maar vandaag is geen dag voor Haagse discussies, vandaag moet het gaan over de Groningers en het leed dat we hen hebben aangedaan."

De staatssecretaris onderstreepte dat nogmaals duidelijk is geworden dat de Groningers van het begin af aan gelijk hadden, toen ze zeiden dat de gasboringen tot aardbevingen leidden.

Het kabinet zal later uitgebreid reageren. Dat zal niet te lang duren, beloofde Vijlbrief.