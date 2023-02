Rutte: conclusies over Groningen zijn hard binnengekomen, ook bij mij persoonlijk

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Groningen "zijn hard binnengekomen, ook bij mij persoonlijk". Dat zei premier Rutte in reactie op het rapport Groningers boven gas dat vandaag is gepresenteerd. Hij wil daar inhoudelijk nog niet op reageren.

Het is te vroeg om nu al iets te zeggen over de reactie van het kabinet, zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. "Het is een rapport van bijna tweeduizend pagina's en het is net een paar uur geleden gepresenteerd."

Het enige dat Rutte op alle vragen van journalisten kwijt wilde, is dat hij hoopt dat het rapport bijdraagt aan een versnelling van het afhandelen van de schade en vooral van de versterking van woningen. "Want dat gaat veel te langzaam."

Ook hoopt hij "iets van vertrouwen" terug te winnen van de Groningers. "Maar ik realiseer me dat we wat dat betreft van ver moeten komen." Hij zei dat duidelijk is dat er veel werk aan de winkel is.

'Niet het verschil gemaakt'

De parlementaire enquêtecommissie trekt harde conclusies, ook over Rutte zelf. Hij zou niet genoeg gedaan hebben voor de Groningers en niet het verschil hebben gemaakt.

Het grootste deel van het rapport gaat over de periode na 2012, toen Rutte al premier was. En hij zou de ernst van de situatie lange tijd hebben onderschat. Ook hierop wilde hij niet ingaan. "Ik wil vandaag echt het rapport het podium geven."

Eerder noemde staatssecretaris Vijlbrief de conclusies heel ernstig. "Als je al die feiten achter elkaar leest, beneemt je dat de adem en dat is mij ook gebeurd. Ik voel vooral schaamte en dat betekent dat we er iets aan moeten doen."