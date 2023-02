Shell en ExxonMobil accepteren rapport, geen duidelijkheid over gevolgen

Shell en ExxonMobil, die voor de helft eigenaar zijn van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) , zien de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen als "een belangrijke mijlpaal", maar ze gaan nog niet op wat het rapport voor gevolgen zal hebben voor de bedrijven zelf. Uit het zeer kritische rapport blijkt dat bij de gaswinning de belangen van Groningers stelselmatig werden geneerd. Geld verdienen ging boven veiligheid.

De president-directeur van Shell Marjan van Loon uit waardering voor het werk dat door de commissie is verricht. Ze zegt dat Groningen is tekortgedaan: "Het is goed dat de enquêtecommissie de Groningers centraal heeft gesteld. Groningers droegen een groot deel van de lasten van de gaswinning en zagen slechts een klein deel van de lusten terug."

Ook erkent Van Loon dat Shell en de Gasgebouwpartijen (de samenwerking tussen de Rijksoverheid, Shell en ExxonMobil) niet goed geluisterd hebben naar de mensen in Groningen toen zij hun zorgen uitten over de veiligheidsrisico's van de gaswinning.

'Het kan en moet beter'

"Er is decennialang te weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid en economie van het Noorden. Wij hebben hier als bedrijf belangrijke lessen te leren. Kijkend naar de toekomst geloven we dat het beter kan en moet. We zijn met de overheid in gesprek om een manier te vinden om daar invulling aan te geven."

Een woordvoerder van het olie- en gasbedrijf ExxonMobil hoopt dat het rapport duidelijkheid brengt voor Groningen en zijn inwoners. "Dit is een belangrijke mijlpaal om de geschiedenis van de Groningse gasproductie, de aardbevingen, de reactie op de bevingen en de impact op de regio vast te leggen. De verwachting is dat het meer inzicht zal bieden in de rollen en verantwoordelijkheden van degenen die betrokken zijn bij het Gasgebouw", zegt ExxonMobil.

Het bedrijf gaat het rapport "grondig bestuderen".