Barcelona zwaait 'legende' Suárez uit, spits verkast naar Atlético

Luis Suárez verkast definitief naar Atlético Madrid. De Uruguayaanse spits komt voor zes miljoen euro over van Barcelona, waar hij na zes succesvolle jaren niet meer nodig was.

Heel even mochten Ajax-fans hopen op een terugkeer na een voorzichtige flirt van directeur voetbalzaken Marc Overmars, maar die lokroep was niet verleidelijk genoeg. Suárez speelde van 2007 tot 2011 in Amsterdam.

Serieuzer was de interesse van Juventus en Suárez leek lange tijd op weg naar Turijn. Maar het feit dat hij geen EU-paspoort had bemoeilijkte de deal. Italiaanse clubs mogen maar twee spelers van buiten de EU onder contract hebben en Juventus zit met de Braziliaan Arthur Melo en de Amerikaan Weston McKennie al aan dat quotum.

Suárez, die in 2014 door Barcelona werd overgenomen van Liverpool, kwam in Spanje tot 198 doelpunten in 283 wedstrijden. Daarmee staat hij derde op de lijst van clubtopscorers aller tijden.