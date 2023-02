Enkelband mogelijk alternatief voor 'kleine' criminele jongere

Veroordeelde jongeren met een lichte straf kunnen mogelijk hun straf thuis uitzitten met een enkelband. Ze hoeven dan niet meer naar een jeugdgevangenis. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming kijkt of elektronische detentie een mogelijk alternatief kan zijn voor jongeren die een korte straf hebben gekregen.

Weerwind denkt dat het voor zulke criminele jongeren beter is om niet opgesloten te worden. In de gevangenis lopen ze 'detentieschade' op. Met een enkelband blijven die jongeren thuis, kunnen ze naar school of het werk en hebben ze vrije tijd om met hun vrienden op te trekken.

"Elektronische detentie is voor zelfmelders mogelijk een goed alternatief voor een kort verblijf in een justitiële jeugdinrichting, gezien de ernst en omvang van de delicten", schrijft Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer.

Thuis

Op dit moment krijgen sommige criminele jongeren al een enkelband, maar dat is vooral als ze een locatie- of gebiedsverbod hebben. Ze moeten dan bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts thuis zijn of mogen niet in de buurt komen waar ze een misdrijf hebben gepleegd.

Minister Weerwind wil mogelijk de enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf invoeren voor zelfmelders. Dat zijn personen die opgeroepen worden zich te melden bij de gevangenis. Het ministerie gaat uit van zo'n 30 jongeren per maand, dat zijn er 360 per jaar. Voor de zomer hakt Weerwind een knoop door of de vervangende enkelband er daadwerkelijk komt.