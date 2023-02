Groenewegen slaat toe in Verenigde Arabische Emiraten na hectische finale

Dylan Groenewegen heeft de vijfde etappe in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Nederlandse sprinter van het Australische Jayco-AlUla was de sterkste in de massasprint.

Groenewegen koos de linkerkant van de weg, begon vroeg aan zijn sprint en gaf alle aanwezige topsprinters het nakijken. Fernando Gaviria en Sam Bennett kwamen niet uit zijn wiel. Olav Kooij zat aan de verkeerde kant van de weg en werd slechts negende.

"Dit is een heel mooie overwinning", glunderde Groenewegen, die na de finish amper op zijn verzuurde benen kon staan. "We begonnen heel laat met opschuiven. Ik zat in het wiel van Sam Bennett en was even bang dat ik opgesloten zou raken. We zijn goed begonnen in de Saudi Tour (waar Groenewegen een rit won, red.) en nu deze. Dat is altijd lekker."