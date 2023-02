AZ wacht met Lazio pittige klus bij laatste 16 Conference League

Niet eerder speelde AZ tegen Lazio in Europees verband. De Romeinen waren dit seizoen tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord verloor in Rome met 1-0 en won in De Kuip met 4-2.

Door een derde plaats in de groep moest Lazio verder in de tussenronde van de Conference League, waar de Italianen met een 1-0 thuiszege en 0-0 uit nipt te sterk waren voor het Roemeense Cluj. Maurizio Sarri is coach van het team en de 33-jarige Ciro Immobile de aanvoerder en topschutter.