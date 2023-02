Veel Kamerreacties op gasrapport hard van toon: 'Ongelooflijk' en 'onmenselijk'

In de reacties uit de Kamer op het rapport van de enquêtecommissie vallen harde woorden.. Veel partijen nemen het woord 'ereschuld' over. De PVV concludeert dat de overheid ongelooflijk heeft gefaald en dat de veiligheid en gezondheid van de Groningers geen rol hebben gespeeld. Partijleider Wilders: "Je weet al heel veel, maar het toont nog eens aan hoe slecht er met de Groningers is omgesprongen." Volgens hem moet premier Rutte "zijn hoofd buigen voor de Groningers en aftreden".

De PvdA vindt het ongelooflijk dat het zover heeft kunnen komen. PvdA-Kamerlid Nijboer zegt in een reactie dat de overheid Groningers niet heeft beschermd en dat hij aangeslagen is door de conclusies: "Schade, herstel en versterking moeten eindelijk fatsoenlijk gaan plaatsvinden." De partij vindt dat er moet worden geïnvesteerd in voorzieningen, leefbaarheid en verduurzaming van de dorpen.

Bewust doof gebleven

SP-Kamerlid Beckerman concludeert dat de Groningers bewust de vernieling in zijn geholpen door de kabinetten-Rutte. Volgens haar is het pijnlijke van vandaag dat er weinig nieuws in het rapport staat, maar "dat Groningen dit al jaren zegt en Rutte doof bleef". Volgens haar moet de premier "heel goed nadenken na het toeslagenschandaal en nu dit, gigantische schandalen waarbij mensen kapot zijn gemaakt door hun eigen overheid".

GroenLinks-leider Klaver vindt dat de overheid iets onmenselijks heeft gedaan: "Verschillende kabinetten hebben het financiële belang van de staat en van de oliebedrijven boven de veiligheid van de mensen in Groningen laten gaan." Hij wil dat het kabinet concrete actie onderneemt en het niet bij mooie woorden laat.

Zijn Partij voor de Dieren-collega Ouwehand spreekt van snoeiharde, pijnlijke en terechte conclusies. Ook zij vindt dat er sprake was van "ongekend systeem falen met rampzalige gevolgen". En Denk-voorman Azarkan reageert "met verbijstering". Denk wil dat het kabinet alle conclusies en aanbevelingen van de commissie overneemt.

Volt-leider Dassen noemt de bevindingen van de commissie een zoveelste voorbeeld van hoe grondig mis het is met de bestuurscultuur. Volgens SGP-Kamerlid Stoffer is het een indringend rapport. Ook hij trekt de conclusie dat de focus te lang op geld in plaats van op veiligheid heeft gelegen.

Begrip voor de onmacht

Kamerlid Van Wijngaarden van regeringspartij VVD heeft begrip voor de kwaadheid en onmacht die veel mensen voelen. "Het rapport is eerst en vooral een erkenning voor Groningen en haar inwoners en voor wat zij al die jaren hebben meegemaakt." Hij wil dat de Kamer nu "net zo zorgvuldig en grondig" te werk gaat als de enquêtecommissie.

Kamerlid Boulakjar van coalitiepartner D66 spreekt van een stevig rapport, dat een belangrijke stap moet zijn "richting herstel van vertrouwen van en in Groningers". Zijn CDA-collega Mulder vindt het een zwaarbeladen en emotionele dag "met de aangrijpende conclusie dat het leed van de Groningers stelselmatig is miskend". Ook zij wil dat 'deze ereschuld wordt ingelost".

Volgens partijleider Bikker van de ChristenUnie spreekt de onderzoekscommissie heldere taal die om een zorgvuldig vervolg vraagt. Ook zij wijst op de opgave "om het vertrouwen in Groningen te herstellen" en recht te doen aan alle inwoners." Bikker vindt het het belangrijkst dat er erkenning, recht en perspectief komt voor alle getroffenen.