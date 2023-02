Eerste Kamerreacties op gasrapport hard van toon: 'Ongelooflijk' en 'onmenselijk'

In de eerste politieke reacties op het rapport van de enquêtecommissie vallen harde woorden. Oppositiepartij PVV concludeert dat de overheid ongelooflijk heeft gefaald en dat de veiligheid en gezondheid van de Groningers geen rol hebben gespeeld. Partijleider Wilders vindt dat er orde op zaken moet worden gesteld voor de Groningers en dat premier Rutte moet aftreden. "Hij was gedurende het hele proces premier en hij heeft gefaald."

De PvdA vindt het ongelooflijk dat het zover heeft kunnen komen. PvdA-Kamerlid Nijboer zegt in een reactie dat de overheid Groningers niet heeft beschermd en dat hij aangeslagen is door de conclusies. Net als de commissie spreekt de PvdA van een ereschuld: "Schade, herstel en versterking moeten eindelijk fatsoenlijk gaan plaatsvinden." De partij vindt dat er moet worden geïnvesteerd in voorzieningen, leefbaarheid en verduurzaming van de dorpen.

Bewust doof gebleven

SP-Kamerlid Beckerman vindt dat de Groningers bewust de vernieling in zijn geholpen door de kabinetten-Rutte. Volgens haar is het pijnlijke van vandaag dat er weinig nieuws in het rapport staat, maar "dat Groningen dit al jaren zegt en Rutte doof bleef". Ze spreekt van een wreed, lafhartig en rampzalig beleid dat moet worden gestopt.

GroenLinks-leider Klaver noemt het op Twitter "onmenselijk dat de regering consequent het financiële belang van de Staat, Shell en Exxon boven de veiligheid van de Groningers heeft gesteld". En Volt-voorman Dassen vindt het rapport een zoveelste voorbeeld van hoe grondig mis het is met de bestuurscultuur.