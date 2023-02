Twee verdachten aangehouden voor projecteren discriminerende leuzen

De politie heeft vanochtend twee mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de projectie van kwetsende en discriminerende leuzen op de Erasmusbrug tijdens Oud en Nieuw.

Het gaat om een 34-jarige man uit Landgraaf en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. De man van 34 was mogelijk ook betrokken bij een soortgelijke projectie in Eindhoven deze week, zegt de politie. De jongste verdachte was betrokken bij een soortgelijke actie in Alkmaar op 18 januari van dit jaar.

Afgelopen jaarwisseling waren minutenlang racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam te lezen. Dat was te zien tijdens de live-uitzending van het aftelmoment van RTL. Zo waren onder meer de teksten 'White lives matter' en 'Zwarte Piet deed niks verkeerd' te lezen.

Kruisboog en wapenonderdelen

De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek. Daarbij deden rechercheurs online onderzoek en verdiepten specialisten van de politie zich in de herkomst van de gebruikte projectieapparatuur.

Het onderzoek leidde naar de twee verdachten. Na de arrestaties zijn hun woningen doorzocht. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers, een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen gevonden.