Kind zwaargewond na val uit raam, verdachte aanhouden

Een kind is vanochtend zwaargewond geraakt na een val uit een raam van een pand in de Haagse Schilderswijk. De politie heeft kort daarna een verdachte opgepakt.

Het kind viel rond 10.00 uur naar buiten. Op de stoep voor het pand staat een witte tent van de politie en er zijn zwarte hekken geplaatst. Er werd onder meer een traumahelikopter ingeschakeld. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kan niet zeggen hoe oud het kind is en of het om een jongen of meisje gaat. De politie wil niet tegen Omroep West zeggen of de verdachte een bekende van het kind is. "Dat wordt nog onderzocht", zegt een woordvoerder.