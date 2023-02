Baby zwaargewond na val uit raam in Den Haag, moeder aangehouden

Een paar weken oude baby is vanochtend zwaargewond geraakt na een val uit een raam van een pand in de Haagse Schilderswijk. De politie heeft kort daarna de 32-jarige moeder van het jongetje aangehouden. Wat haar betrokkenheid bij het incident is, wordt nu onderzocht.

Het kindje viel rond 10.00 uur naar buiten. Op de stoep voor het pand werd een witte tent van de politie geplaatst. Er werd onder meer een traumahelikopter ingeschakeld. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De moeder was de enige die in de woning aanwezig was toen agenten binnenkwamen, meldt de politie. Volgens Omroep West is de plek waar de baby uit het raam viel een opvangplaats van het Leger des Heils.