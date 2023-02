Feyenoord treft Oekraïense grootmacht Sjachtar Donetsk in achtste finales Europa League

Feyenoord treft de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League, zo bleek bij de loting in Nyon. De Rotterdammers beginnen met een uitwedstrijd op 9 maart. De return is op 16 maart.

Als groepswinnaar was Feyenoord geplaatst voor de achtste finales. Ajax en PSV werden donderdag uitgeschakeld in de tussenronde. Sjachtar was in de tussenronde na het nemen van strafschoppen te sterk voor het Franse Rennes. Vanwege de oorlog spelen de Oekraïners hun Europese thuiswedstrijden in het Poolse Warschau.

Zonder Moedryk

In de afgelopen transferperiode raakte Sjachtar Donetsk sterspeler Mychajlo Moedryk kwijt aan Chelsea. De club doneerde een flink deel van de transfersom aan Oekraïense soldaten en hun families. Sjachtar speelt al jarenlang niet in thuisstad Donetsk, vanwege de voortdurende onrust in de regio dicht bij de Russische grens.

Met oud-Ajacied Lassina Traoré heeft Sjachtar een bekend gezicht in de punt van de aanval staan.