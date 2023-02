Enquêtecommissie: gaswinning rampzalig voor Groningers, Nederland heeft ereschuld

De belangen van de Groningers zijn stelselmatig genegeerd bij de gaswinning in hun provincie. Geld verdienen ging altijd boven veiligheid en het heeft in de rest van Nederland lange tijd ontbroken aan zorg en aandacht voor het aardgasgebied. Dat schrijft de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen in zijn eindrapport Groningers boven gas, dat in het Groningse Zeerijp door commissievoorzitter Tom van der Lee is aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het uiterst kritische stuk van bijna 2000 pagina's beschrijft de gang van zaken sinds de gaswinning in 1963 in de provincie begon. De commissie kiest nadrukkelijk voor het perspectief van de gedupeerden. "Belangen Groningers structureel genegeerd bij gaswinning", luidt de hoofdconclusie en de commissie stelt dat Nederland een ereschuld aan de Groningers heeft. Ongekend systeemfalen Die conclusie is al veel vaker getrokken; nieuw is het omvattende perspectief dat in het rapport wordt geboden op alle misstanden bij de gaswinning. Alles had anders kunnen verlopen, staat meteen al in het begin van het rapport, als er eerder was geluisterd naar de Groningers. "Nu is de gaswinning uitgelopen op een ongekend systeemfalen van zowel publieke als private partijen die hun plichten hebben verzaakt."

De belangen van de Groningers zijn stelselmatig genegeerd bij de gaswinning in hun provincie. Zo ging geld verdienen ging altijd boven veiligheid, blijkt uit de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie. - NOS

Opeenvolgende ministers waren niet goed geïnformeerd over de gevaren die de gaswinning met zich meebracht en dat gold mede daardoor ook voor de Tweede Kamer, die zijn rol als belangenbehartiger van de burgers niet goed heeft ingevuld. Het debat in de Kamer werd niet op de juiste gronden gevoerd, "een ernstige en verwijtbare tekortkoming". Ook de trage besluitvorming komt voort uit het gegeven dat bewindspersonen "steeds te laat in de gaten krijgen wat er in de hand is". Problemen lang onderschat Leidende politici, zoals premier Rutte, hebben bovendien de ernst en urgentie van de problemen lang onderschat. Toen die rond 2018 wel duidelijk werd ging Rutte weliswaar herhaaldelijk op bezoek in Groningen en toonde hij betrokkenheid, maar tot frustratie van de Groningers veranderde er niets.

In het kort Het rapport is getiteld Groningers boven gas: het was lang andersom

De discussie over 'veiligheid' duurt nog steeds voort

Het 'zwalken' van de versterkingsoperatie van de huizen moet stoppen

De buitenwereld werd door de exploitanten van het gasveld bewust onwetend gehouden

De Tweede Kamer kwam onvoldoende op voor het belang van Groningers

Premier Rutte onderschatte lange tijd de ernst van de problemen. Toen hij het wel doorhad, gebeurde er nog steeds niks

Oliemaatschappijen Shell en Exxon Mobil moeten afzien van verdere claims

Nederland heeft een ereschuld aan Groningers: er moet niet alleen geld, maar ook zorg en aandacht naartoe