Feyenoorder Timber 'twee tot vier maanden' uitgeschakeld door knieblessure

"Hij is vandaag nog voor een MRI in het ziekenhuis om exact te bepalen hoe lang het gaat duren, maar hij zal wel maanden uitgeschakeld zijn. Tussen de twee en vier maanden", zei trainer Arne Slot op de persconferentie voorafgaand aan het duel van zondag met Fortuna Sittard.

Feyenoord moet Quinten Timber de komende periode missen in de titelstrijd. De Rotterdamse club meldt dat de 21-jarige middenvelder tijdens de training "op ongelukkige wijze" een knieblessure heeft opgelopen en naar verwachting "geruime tijd" is uitgeschakeld.

Arne Slot gaat in aanloop naar het eredivisieduel van zondag met Fortuna Sittard in op de duur van de blessure van Quinten Timber. - NOS

"Voor hem is het ontzettend vervelend. Het was een ongelukkige botsing afgelopen woensdag." In het ene scenario is het einde seizoen, legde Slot uit, in het andere scenario kan Timber nog van waarde zijn in de slotfase van de competitie.

Vanwege een blessure aan zijn middenvoetsbeentje was Timber vanaf eind december ook al enige weken uit de roulatie. Hij maakte in de Klassieker tegen Ajax in De Kuip op 22 januari (1-1) zijn rentree.