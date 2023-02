Feyenoorder Timber lang uitgeschakeld door knieblessure

Feyenoord moet Quinten Timber de komende periode missen in de titelstrijd. De Rotterdamse club meldt dat de 21-jarige middenvelder tijdens de training "op ongelukkige wijze" een knieblessure heeft opgelopen en naar verwachting "geruime tijd" is uitgeschakeld.

Vanwege een blessure aan zijn middenvoetsbeentje was Timber vanaf eind december ook al enige weken uit de roulatie. Hij maakte in de Klassieker tegen Ajax in De Kuip op 22 januari (1-1) zijn rentree. Timber speelde dit seizoen tot nu toe 20 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hij kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht.

Koploper Feyenoord speelt zondag tegen Fortuna Sittard in de 23ste speelronde van de eredivisie. Op 1 maart wacht het uitduel met sc Heerenveen in kwartfinales van de KNVB-beker en op 19 maart speelt Feyenoord de topper tegen Ajax, de oude club van Timber, in Amsterdam.