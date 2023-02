Vanavond op tv: Eindrapport Enquêtecommissie Aardgaswinning • Oekraïne een jaar na de inval

Eindrapport Enquêtecommissie Aardgaswinning

Vandaag presenteert de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen haar eindrapport in boerderij Diek'n in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. De commissie deed maandenlang onderzoek naar de besluitvorming rond de aardgaswinning, de aardbevingen, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen.

Vanavond in de studio bespreken we met commissievoorzitter Tom van der Lee de conclusies.