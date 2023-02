Snowboarders Van der Velden en Vermaat op slopestyle naar WK-finale

Snowboarders Niek van der Velden en Sam Vermaat hebben zich bij de WK in de besneeuwde Georgische bergen geplaatst voor de finale van het onderdeel slopestyle.

Van der Velden eindigde in skioord Bakoerjani in de eerste heat van de kwalificatie als vijfde. Vermaat, die voor het eerst in actie komt op een WK, werd zesde. De top-8 plaatste zich voor de finale, die op maandag staat gepland. De WK zijn begonnen op 19 februari en duren tot 5 maart.

Later Wolf

Vandaag gaat er nog een Nederlander de Georgische piste af, Casper Wolf komt in actie in de tweede kwalificatieheat.

Op het onderdeel slopestyle dalen de snowboarders af van een piste waarin zij meerdere grote sprongen doen, afgewisseld met kleinere 'tricks' op buizen en rails. Per sprong en truc krijgen ze punten.

De snowboarders gaan twee keer naar beneden in de kwalificatie en de beste van twee scores telt. Van der Velden (70,75) en Vermaat (70,21) zetten beiden hun beste score in de tweede run neer. De Japanner Takeru Otsuka was in de eerste heat de beste met 81,43 punten.