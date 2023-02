Orbán: meer gesprekken voordat Zweden en Finland NAVO-lid kunnen worden

De Hongaarse premier Viktor Orbán zegt dat er meer gesprekken nodig zijn voordat zijn land kan instemmen met toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO.

Orbán zei vanochtend op de Hongaarse radio dat hij de parlementsleden van zijn nationalistische Fidesz-partij heeft gevraagd zijn voorstel te steunen. Zelf zegt hij voor toetreding te zijn, maar sommige afgevaardigden "zijn niet erg enthousiast" over uitbreiding van de NAVO, zei hij.

Zweden en Finland besloten kort na de Russische invasie in Oekraïne dat ze wilden toetreden tot het militaire bondgenootschap. De twee landen gaven toen aan dat de oorlog in Oekraïne de veiligheidssituatie compleet heeft veranderd. Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland.

De parlementen van alle 30 NAVO-lidstaten moeten instemmen met de toetreding en alleen Hongarije en Turkije hebben dat nog niet gedaan. Komende woensdag wordt er in het Hongaarse parlement over gestemd. In aanloop gaat er een delegatie van de Fidesz-partij naar de noordelijke landen om de plooien glad te strijken, zei een parlementslid gisteren.

Gunst gevraagd na belediging

Sommige parlementsleden van de regerende Fidesz-partij vinden het kwalijk dat "politici uit deze landen Hongarije de afgelopen jaren op een grove, ongegronde en vaak vulgaire manier hebben beledigd en nu vragen om een gunst".