Julianakanaal tot en met 2 maart gestremd, twee dagen extra omvaren

Het Julianakanaal in Limburg is tot en met 2 maart gestremd, nadat gisteren bij werkzaamheden plotseling water onder de damwand was doorgestroomd. Rijkswaterstaat gebruikt de komende dagen om de situatie te herstellen en de veiligheid te waarborgen.

Gisterochtend rond 8.00 uur liep een enorme bouwplaats in het Julianakanaal vol water. De grond onder de damwand zou zijn weggespoeld. De mensen die aan het werk waren in de 'bouwkuip' konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen en daarna werd het scheepvaartverkeer stilgelegd.

Twee dagen extra omvaren

Het Julianakanaal wordt druk bevaren en de stremming heeft de komende dagen dan ook grote gevolgen voor het scheepvaartverkeer. "Schepen moeten omvaren via het Albertkanaal in België. Dat is twee dagen extra varen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het Julianakanaal is onderdeel van de zogenoemde Maasroute, een belangrijke vaarroute naar havens in België, Duitsland en Nederland. Sinds vorig jaar wordt daar gewerkt om de route geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. Daarvoor wordt het kanaal verbreed en verdiept.