Zes explosies bij Rotterdamse woningen in een week tijd

In een week tijd zijn zeker zes aanslagen gepleegd op woningen in Rotterdam, concludeert de regionale omroep Rijnmond. Afgelopen nacht raakte een gevel van een huis in Rotterdam-Zuid beschadigd door een explosie.

Er raakte niemand gewond. De klap was iets rond 03.00 uur 's nachts te horen. Er is onder meer schade aan de deurpost en de regenpijp. Er zijn nog geen daders gevonden.

Enkele uren later ontplofte een explosief bij een huis in Spijkenisse. Daar is volgens de politie vooral sprake van glasschade. Ook hier vielen geen gewonden.

Deze week was er ook een explosie vlakbij het huis waar vannacht een explosief ontplofte en ook in onder meer Kralingen-Crooswijk en Rotterdam-Feijenoord. Volgens Rijnmond staat de teller in februari al op twaalf explosies, waarvan acht in Rotterdam-Zuid.

Rechercheteam

De Rotterdamse politie formeerde begin deze maand een groot rechercheteam dat moet onderzoeken of er een verband bestaat tussen de aanslagen. Bij een van de explosies deze maand raakte een man zwaargewond.