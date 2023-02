Van Seumeren baalt: 'Duurt te lang voordat we met Utrecht in de topvijf belanden'

"We staan nog steeds zevende", stelt Van Seumeren droogjes vast. "Maar ik denk dat er een goede spirit in het elftal zit. Er wordt leuk gevoetbald, zij het dat het nog wisselvallig is."

Over het plotselinge vertrek van trainer Henk Fraser, na een onverkwikkelijke aanvaring met aanvaller Amin Younes op de training, wil hij het niet meer hebben. "Een goeie kerel", zegt Frans van Seumeren. "Maar het is klaar..."

De zevende plaats in de eredivisie is niet wat de ambitieuze geldschieter - hij heeft sinds zijn entree in 2008 al minstens 40 miljoen euro in de club gestoken - voor ogen heeft met FC Utrecht. Er valt nog een kloof met de topvier te overbruggen.

Vierde stad

"We zijn een beetje gestagneerd, vind ik. Vorig seizoen zijn we zevende geworden, maar de zes jaar daarvoor zijn we altijd in de topzes geëindigd. Ik vind dat het eigenlijk te lang duurt voordat we met Utrecht in die topvijf belanden. Want dat is toch uiteindelijk de droom van de club. En van de supporters. Utrecht is de vierde stad van Nederland; die plek moeten we innemen."

Vooralsnog worden de Domstedelingen onder meer afgetroefd door Sparta. Opmerkelijk, daar de tegenstander van vanavond het moet doen met een begroting die de helft is van FC Utrecht. "Sparta doet het goed", erkent Van Seumeren. "Maar er is altijd wel een ploeg die er zo plotseling doorheen schiet. Ik weet niet of Sparta in de lengte der jaren een positie in de topzes gaat innemen. Ik denk dat wij dat wel gaan doen."