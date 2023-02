'Structureel grensoverschrijdend gedrag binnen Ambulancezorg Groningen'

Binnen de Ambulancezorg Groningen is structureel sprake van grensoverschrijdend gedrag als pesten, roddelen, intimidatie en stalken. Dat concludeert onderzoeksbureau Het Zuiderlicht na gesprekken met tachtig (oud-)medewerkers.

Dagblad van het Noorden berichtte vorig najaar over de ongezonde werkcultuur binnen de organisatie. Volgens de krant was er onder meer sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat was voor de organisatie aanleiding om het onderzoeksbureau in te schakelen.

Dat concludeert in een rapport dat er sprake is van een angstcultuur en dat er een breed gevoel van onvrede heerst onder minstens een kwart van het personeel. De problemen zitten in alle lagen van de organisatie en signalen hierover worden stelselmatig toegedekt en gebagatelliseerd door het management.

Enkele rotte appels

De frictie speelt zich onderling af op de werkvloer, maar ook tussen het hoofdkantoor en de werknemers. De onderzoekers spreken van "enkele rotte appels" die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld pest- en roddelgedrag en zien een grote kloof tussen managers op het hoofdkantoor en medewerkers op de ambulanceposten.

Het aantal mensen binnen Ambulancezorg Groningen dat zich meldde voor psychische hulp nam rap toe. In 2020 ging het om zes medewerkers, vorig jaar waren dat er dertig. De onderzoekers spreken van "voorbeelden uit de organisatie waar het heeft geschort aan het publiekelijk bespreekbaar maken van gewenst en ongewenst gedrag en hierover afspraken te maken met elkaar".

Het bureau pleit voor "een brede cultuurinterventie" om dit te doorbreken, zo vat RTV Noord samen.

'Zorg lijdt eronder'

Volgens de onderzoekers lijdt de geleverde zorg onder de misstanden. Er wordt gesproken over een "bredere verwaarlozing van bedrijfsactiviteiten".

Interim-bestuurder Jack Thiadens betwist de bevindingen over de cultuur in de organisatie niet: "In de drie weken dat ik hier zit heb ik dat zelf ook gevoeld. Ik wil graag een veilige werksfeer zien. Het ontbreekt hier aan een sterk moreel kompas, wat je juist van een zorgorganisatie mag verwachten. Het is duidelijk dat in alle lagen van de organisatie missers zijn geweest."

Thiadens wil binnen zes weken een verbeterplan op tafel hebben. Hij is het niet eens met de conclusies in het rapport over de kwaliteit van de geleverde zorg. "De inwoners van Groningen worden door onze mensen zeer professioneel geholpen."