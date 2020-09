Havertz legt critici het zwijgen op met hattrick voor Chelsea

Was dit het Duitse supertalent waar de hele Europese top achteraan zat? De ster in wording, waarvoor Chelsea liefst 80 miljoen euro neertelde? Kai Havertz maakte allerminst een onuitwisbare indruk in zijn eerste twee wedstrijden.

Maar in zijn derde duel schoot hij uit de slof, met een hattrick tegen Barnsley (6-0 zege) in de League Cup.

Een mislukte pass over twintig meter, die pardoes over de zijlijn ging, was het meest opmerkelijke moment van Havertz in diens Chelsea-debuut. De 21-jarige stilist moest op bezoek bij Brighton duidelijk zijn draai nog vinden.

En ook tegen Liverpool, een kleine week later, was het niet best wat de multifunctionele aanvaller/aanvallende middenvelder liet zien. Niet voor niets haalde trainer Frank Lampard hem naar de kant, toen hij de defensie weer op peil moest brengen na rood voor Andreas Christensen.