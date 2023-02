Na magere jaren krijgt Booking meer boekingen binnen dan ooit tevoren

De crisis in de reissector heeft bij een van de grootste boekingsplatforms ter wereld niet lang geduurd. Het moederbedrijf van het Amsterdamse Booking.com had het afgelopen jaar 13 procent meer inkomsten dan in 2019, het jaar voor corona. Afgelopen maand kwamen er zelfs meer boekingen binnen dan ooit tevoren.

Bij het begin van de coronacrisis deed Booking nog beroep op overheidssteun via de NOW-regeling. De steun van 65 miljoen euro werd terugbetaald na ophef over de bonussen die het bedrijf ondanks de crisis had uitgekeerd aan de top. Duizenden medewerkers in Nederland verloren de afgelopen jaren hun baan, omdat door de reisbeperkingen het verdienmodel van het bedrijf hard werd geraakt. Wereldwijd werd een kwart van de banen geschrapt.

Maar het afgelopen jaar werd er weer volop geboekt, waardoor Booking ruim 16 miljard euro aan inkomsten binnenkreeg. Onderaan de streep bleef er een winst over van 2,9 miljard euro. Dat is nog wel bijna 40 procent lager dan in 2019.

Airbnb en de luchtvaart

Dat het in de reissector weer een stuk beter gaat, was ook al te zien in de cijfers van Airbnb. Dat bedrijf boekte een recordwinst van 1,8 miljard euro. Ook bij luchtvaartmaatschappijen gaat het weer een stuk beter. Zo maakte Air France-KLM het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2019 weer winst.