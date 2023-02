Loting: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord en AZ

Met de uitschakeling van PSV en Ajax heeft Nederland alleen Feyenoord en AZ over in Europa. Vrijdagmiddag horen beide clubs bij de loting in het Zwitserse Nyon hun volgende tegenstander. Feyenoord staat in de achtste finales van de Europa League, AZ zit bij de laatste zestien van de Conference League.

Als groepswinnaar was Feyenoord rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales en dat gold ook voor Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, SC Freiburg en Ferencváros. Deze teams zijn allemaal geplaatst bij de loting, die om 12.00 uur begint.

In de achtste finales treft Feyenoord een van de winnaars van de tussenronde. Tot de eventuele tegenstanders behoort het Manchester United van Erik ten Hag. Een weerzien met AS Roma, vorig seizoen tegenstander van de Rotterdammers in de finale van de Conference League, is ook mogelijk