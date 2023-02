In Guantánamo opgesloten broers overgeplaatst naar geboorteland Pakistan

De VS heeft twee Pakistaanse broers die opgesloten zaten in Guantánamo overgeplaatst naar hun geboorteland. Daarmee komt de sluiting van de terroristengevangenis op Cuba weer een stapje dichterbij: er zitten nu nog 32 mensen vast, tegen 40 toen Joe Biden president werd.

Abdul en Mohammed Rabbani werden in 2002 door de Pakistaanse autoriteiten opgepakt in hun woonplaats Karachi, omdat ze logistieke steun zouden leveren aan terreurgroep al-Qaida. Ze werden nooit officieel vervolgd, maar omdat ze een gevaar voor de VS zouden zijn, werden ze opgesloten in Guantánamo.

President Bush had die militaire basis op Cuba na de aanslagen van 9/11 aangewezen om terrorismeverdachten uit de strijd tegen al-Qaida voor onbepaalde tijd te kunnen vasthouden. Vaak was er niet voldoende bewijs om deze personen voor de rechter te brengen, maar oordeelde de Amerikaanse regering dat ze te gevaarlijk waren om los te laten lopen.

Mensenrechtenschendingen

De gevangenis werd berucht, omdat met deze vorm van detentie de rechten van de gevangenen zouden worden geschonden. Daarnaast werden de verdachten verhoord met methoden die door mensenrechtenexperts als marteling worden gezien. De broers Rabbani zeggen ook dat ze door de CIA tijdens verhoren zijn gemarteld.

Het is niet duidelijk onder welke voorwaarden de twee nu mogen terugkeren naar hun land. Het Pentagon spreekt in een persbericht van een overdracht aan Pakistan, maar noemt bijvoorbeeld niet of de twee daar zullen worden opgesloten of vrijgelaten.

Moeilijk te plaatsen

De VS probeert al sinds het begin van de regering-Obama in 2009 de gevangenis te sluiten. Het lukte om het aantal gevangenen van 600 personen in 2003 terug te brengen, maar de resterende groep is moeilijk te plaatsen. Terugkeer naar eigen land is vaak uitgesloten, uit angst dat ze zich dan weer bij extremisten voegen, maar andere landen willen hen ook niet opvangen. Overplaatsing naar het Amerikaanse vasteland is bij wet verboden.

Deze maand bleek dat Belize bereid was een Guantánamogevangene op te nemen na afloop van zijn celstraf, maar achttien anderen die in principe mogen vertrekken, wachten nog op een nieuwe bestemming, voornamelijk Jemenieten. Tegen negen andere gevangenen loopt nog een rechtszaak.