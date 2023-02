Wekdienst 24/2: 1 jaar oorlog herdacht • Conclusies gaswinningscommissie bekend

Goedemorgen! Het nieuws van vandaag staat in het teken van de oorlog in Oekraïne, die een jaar geleden begon. En Groningen kijkt uit naar de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die de aardgaswinning onderzocht. 's Ochtends trekt een gebied met regen zuidwaarts en vooral in het uiterste oosten is daarbij natte sneeuw niet uitgesloten. In de middag breekt de zon vaker door, maar blijft de kans op buien aanwezig. Bij een stevige noordwestenwind wordt het 6 tot 8 graden. 's Avonds valt soms nog een bui, verder is het wisselend bewolkt.

Weer 24/2 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is precies een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel en een bloedige oorlog begon. De VN-Veiligheidsraad komt bijeen om de situatie te bespreken. In Nederland zijn herdenkingen in onder meer Amsterdam Den Haag en Utrecht en in het hele land luiden kerken hun klokken.

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen presenteert het eindrapport. Dat gebeurt in het dorpje Zeerijp, waar in 2018 een zware aardbeving was die leidde tot het besluit om de gaskraan geleidelijk dicht te draaien.

De rechtbank in Alkmaar doet uitspraak in de zaak over een serie aanslagen op Poolse supermarkten, eind 2020 en begin 2021. Tegen de vijf verdachten heeft het Openbaar Ministerie in januari celstraffen tot negen jaar geëist.

Wat heb je gemist? De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen die Rusland oproept te stoppen met vechten en zich terug te trekken uit Oekraïne. Van de 193 lidstaten stemden er 141 voor. Zeven landen stemden tegen: Rusland, Belarus, Syrië, Noord-Korea, Eritrea, Mali en Nicaragua. De rest onthield zich van stemming, waaronder China. Het is vandaag precies een jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. De resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend en heeft daarom geen directe gevolgen. Wel gaat er vanwege de overgrote meerderheid van landen die voor stemden een grote morele druk van uit. Ander nieuws uit de nacht Sterke stijging huwelijken, afname geregistreerd partnerschappen: Er trouwden bijna 70.000 stellen, veel meer dan tijdens corona, maar ook 5000 meer dan de jaren ervoor. Het aantal geregistreerde partnerschappen daalde, voor het eerst in tien jaar: met 24.000 waren het er 2000 minder dan een jaar eerder.

Nieuwe capsule voor astronauten gelanceerd, na lekkage bij ruimtestation: De Sojoez-capsule moet in september worden gebruikt om twee Russen en een Amerikaan te laten terugkeren. Hun oude capsule is beschadigd is door een meteorietinslag.

Politie Groningen lost waarschuwingsschot bij aanhouding: De verdachte zou kort daarvoor iemand met een vuurwapen hebben bedreigd. Omdat hij zich tegen arrestatie verzette, loste de politie een schot. En dan nog even dit Hoe begon de strijd? Wat ging er fout voor Poetin? En hoe kan het geweld ooit eindigen? Je moet er even de tijd voor nemen, maar in deze video praten we je gedetailleerd bij over 1 jaar oorlog in Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne is nu 1 jaar bezig. Een jaar waarin verschrikkelijk veel is gebeurd. Hoe begon het, wat waren bepalende momenten en wat kunnen we nog verwachten? We maken de balans op met Oost-Europadeskundige Bob Deen. - NOS