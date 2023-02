Eén jaar oorlog: oud-tennisser Stachovsky vuurt met mortieren op de Russen

Een jaar later spraken we opnieuw met de 37-jarige Stachovsky, de voormalig nummer 31 van de wereldranglijst, die ooit op Wimbledon van Roger Federer won. Over zijn werk in het leger en het leven in een land in oorlog.

Een jaar geleden ruilde je je tennisracket in voor een wapen, waarvan je niet wist of je in staat was om er iemand mee neer te schieten. Heb je inmiddels al geschoten?

"Nou, er is wel op óns geschoten. We konden niet terug schieten, want we waren in een kwetsbare positie. Gelukkig hebben we het overleefd."

"Vooralsnog heb ik niet met mijn geweer op de vijand geschoten. Wel met mijn mortier, heel vaak zelfs."

"Ik ben namelijk bij de mobiele mortiereenheid aan het oostfront terechtgekomen. Daarmee schieten we vanaf verschillende locaties van grote afstand granaten op de vijand af. Een dag van tevoren krijgen we ons doel te horen; elke keer werken we op een andere plek."

Hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest?

"Op 27 februari ben ik bij het leger gegaan en sindsdien heb ik af en aan gediend. Tussendoor heb ik heb ook een tijdje vrijwilligerswerk gedaan, om geld te werven en meer aandacht voor de oorlog te vragen. Ik bracht ook goederen rond voor mensen die ik ken."

"Op een bepaald moment stond ik op het punt om hier niet langer te blijven en naar mijn familie en kinderen te gaan. Dat heeft niet veel gescheeld."