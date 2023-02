Hoe de blitzkrieg een uitputtingsoorlog werd

De Franse president Macron is sprakeloos als hij op 24 februari door zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky wordt gebeld. "We zijn overal op ons grondgebied aan het vechten", zegt Zelensky tegen hem. "Dit hadden we ons niet kunnen voorstellen. Dit is niet zoals in 2014. Dit is veel meer."

Macron vloog in de weken ervoor nog naar Moskou. Net als andere Europese leiders had hij de hoop dat hij president Poetin kon overtuigen dat een oorlog in Europa koste wat het kost voorkomen moest worden. Tevergeefs, is duidelijk na het belletje met Zelensky. "Het is een totale oorlog", concludeert Macron. "Ja", stemt Zelensky in. "Een totale oorlog."

Macrons eerste reactie is tekenend voor wat in heel Europa een jaar geleden werd gevoeld. Van burgers en analisten tot wereldleiders. Bijna niemand kon of wilde geloven dat Rusland daadwerkelijk zou overgaan tot de invasie van het buurland.