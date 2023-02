Nieuwe capsule voor astronauten gelanceerd, na lekkage bij ruimtestation

De Russische ruimtevaartorganisatie heeft met succes een Sojoez-capsule gelanceerd, waarmee drie astronauten in september moeten terugkomen van het internationale ruimtestation ISS. In december bleek er een gat te zitten in de capsule waarmee ze eigenlijk terug naar aarde zouden komen, waardoor er koelvloeistof was weggelekt uit het toestel. Eerder deze maand bleek hetzelfde gebeurd te zijn bij een Russisch vrachtschip, dat ook gekoppeld was aan het ISS.

Volgens de Russische ruimtevaartautoriteiten is het lek in beide gevallen veroorzaakt door de inslag van een kleine meteoriet. Beide capsules worden niet meer veilig geacht om mensen mee te vervoeren: door het wegvallen van koelvloeistof kan het er ondraaglijk heet worden voor mensen, en kan de apparatuur smelten.

'Foutloos ritje'

Met deze capsule gaat het vooralsnog goed: negen minuten na de lancering kwam het toestel veilig terecht in een baan om de aarde - "een foutloos ritje", aldus een bestuurder van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

In de ruimtevaart werken Russen en Amerikanen nog steeds nauw samen, ondanks de oorlog in Oekraïne. NASA-bestuurders waren vandaag ook aanwezig bij de lancering van de nieuwste capsule vanuit Kazachstan. Als alles goed gaat, komt de capsule zondag aan bij het ISS.

Hij vervangt de oude capsule waarmee de Amerikaan Frank Rubio en de Russen Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin naar het ISS waren gekomen. In geval van nood kunnen ze daarmee wegkomen.

Door de vervanging van de capsule is de komst van een nieuwe crew uitgesteld. Rubio, Prokopjev en Petelin blijven daardoor een jaar in het ruimtestation wonen, in plaats van de geplande zes maanden. Hun vervangers komen nu pas in september.

Opgebrand

Het beschadigde vrachtschip is afgelopen weekend losgekoppeld en opgebrand in de atmosfeer van de aarde, zoals gepland. De beschadigde Sojoez-capsule wordt als het goed is eind maart terug naar aarde gestuurd, zonder passagiers, zodat de schade door de Russen kan worden bestudeerd.