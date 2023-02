CBS: sterke stijging huwelijken, afname geregistreerd partnerschappen

Volgens het CBS hebben de coronamaatregelen er de afgelopen jaren mogelijk toe geleid dat veel mensen niet voor een huwelijk kozen, met bijbehorende feestelijkheden, maar voor een geregistreerd partnerschap.

Tot de introductie van het homohuwelijk in 2001 was het geregistreerd partnerschap vooral populair onder partners van hetzelfde geslacht, schrijft het CBS. Sindsdien is ook onder hen het huwelijk populairder dan het geregistreerd partnerschap.

Volgens het CBS werd zo'n partnerschap vooral populair in de jaren na 2014. Toen werd het verschil met het huwelijk opgeheven, als het gaat om de erkenning van geboren kinderen: het juridische ouderschap is sindsdien in beide soorten verbintenissen hetzelfde geregeld, voor vaders en voor ouders van hetzelfde geslacht.