Heitinga mild na pijnlijke uitschakeling Ajax: 'Ik verwijt absoluut niemand wat'

Ajax zit vrijdag niet in de koker voor de loting van de achtste finales van de Europa League en dat komt hard aan bij trainer John Heitinga en zijn spelers. "Soms krijg je niet altijd wat je verdient. Het geluk was niet aan onze zijde."

De 3-1 nederlaag bij Union Berlin, na de eerdere 0-0 in Amsterdam, betekende een pijnlijke uitschakeling.

Structureel aanhaken bij de Europese top, dat is namelijk de uitgesproken ambitie. Dit seizoen is daar helemaal niets van terecht gekomen. In de Champions League en vervolgens een niveau lager in de Europa League.

"Ik verwijt vanavond niemand wat", liet Heitinga in Berlijn weten. "Ik vond dat er meer in zat. Zij hadden moeite met onze manier van spelen, met een extra middenvelder, en dan moet je tegen dit soort tegenstanders zelf op voorsprong komen."