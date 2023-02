Ajax zakt door het ijs in Berlijn en ligt uit de Europa League

Ook in de Duitse hoofdstad speelde de VAR een belangrijke rol, ditmaal bij de 1-0. De bij Union excellerende Danilho Doekhi kopte de bal op de rechterarm van Calvin Bassey, die de voorkeur had gekregen boven Owen Wijndal.

Dat de cultclub uit Oost-Berlijn, momenteel derde in de Bundesliga, een zware dobber zou zijn, stond wel vast. Zeker na het treffen in Amsterdam, waar een inspiratieloos Ajax zich stukbeet op de hechte organisatie van de Duitsers.

De uitschakeling is een klap in het gezicht van Ajax, dat onder leiding van John Heitinga nog niet had verloren. De focus kan nu definitief verlegd worden naar de eredivisie en de KNVB-beker.

Ajax had net als in Amsterdam het meeste balbezit, was wel wat dreigender, maar echte doelpogingen bleven in het eerste halfuur vrijwel uit. Pas tegen het einde van de eerste helft kwamen er kansen en zelfs goals.

Eerst zag Mohammed Kudus de 1-1 uit een rebound afgekeurd worden, omdat hij bij het schot van Steven Bergwijn buitenspel stond. Enkele minuten later ging Rulli in de fout bij een poging van Josip Juranovic: 2-0.

Het immer efficiënte Union Berlin zat zo in een zetel. En hoewel Kudus kort na de pauze met enig geluk een voorzet van Bergwijn binnen werkte, kopte Doekhi enkele minuten later een hoekschop achter Rulli.