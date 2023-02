Ervaren Georgische basketballers zijn jong Oranje de baas in WK-kwalificatie

De Nederlandse basketballers hebben in Almere naast hun eerste zege in de WK-kwalificatie gegrepen. Nederland, dat zich na acht nederlagen op rij niet meer kon plaatsen voor de eindronde, boog pas in de slotfase voor Georgië: 80-88.

Georgië strijdt, in deze laatste week van de kwalificatie, nog met IJsland en Oekraïne om het laatste WK-ticket.

In augustus was Oranje in Tbilisi met 77-66 de mindere. Nu speelde een jonge Nederlandse ploeg (maar twee spelers ouder dan 25 jaar) een prima eerste helft en ging het met een voorsprong de rust in: 42-35.

In het derde kwart gaf Georgië gas. Oranje kwam nog knap van 64-70 terug tot 71-70, maar in de laatste vijf minuten betaalde de ervaring bij Georgië zich dubbel en dwars uit.