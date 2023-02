Topman energiebedrijf Zuid-Afrika klapt uit de school over corruptie

In het interview van een uur deed topman André de Ruyter een boekje open over hoe regeringspartij ANC en andere regeringsleiders een aandeel zouden hebben in de corruptie binnen het energiebedrijf. Hij zegt dat het ANC Eskom als melkkoe gebruikt, terwijl de energievoorziening is verouderd. Kolencentrales gaan kapot en niet alleen door de veroudering, maar ook door sabotage, aldus De Ruyter. Door een onderdeel stuk te maken, zouden de reparatiebedrijven die een contract hebben met Eskom geld verdienen.

Terwijl de Zuid-Afrikanen tien uur per dag zonder stroom zitten, beschuldigt de topman het Zuid-Afrikaanse energiebedrijf Eskom van corruptie en wandaden. Ook is hij per direct vertrokken als bestuursvoorzitter, na een onthullend tv-interview eerder deze week. De parlementaire commissie stelt nu een onderzoek in naar zijn beschuldigingen.

24 uur na het interview heeft de raad van bestuur De Ruyter per direct uit zijn functie ontheven. De topman had in december al aangekondigd dat hij eind maart uit dienst zou treden. Kort na die aankondiging, werd hij vergiftigd. Hij had een kop koffie gedronken waar vermoedelijk cyanide in was gedaan. Hij overleefde door snel handelen van artsen. De topman zou hebben gezegd het land even te willen verlaten, voor zijn eigen gezondheid.

Ook vertelde De Ruyter, die drie jaar ceo van het bedrijf was, dat vier kartels maandelijks ruim 50 miljoen euro van Eskom afhandig maken. De schulden van Eskom zouden zijn opgelopen tot zo'n 25 miljard euro. Gisteren kondigde de minister van Financiën aan dat de regering een groot deel van de schuld van Eskom overneemt en 13,2 miljard euro in het bedrijf steekt.

Zuid-Afrika-correspondent Elles van Gelder:

We wisten al dat corruptie en mismanagement een groot probleem waren bij Eskom, vooral onder de voormalige president Jacob Zuma is het bedrijf leeggeroofd. Dat is breed blootgelegd door een onderzoekscommissie. Maar volgens De Ruyter is die corruptie dus doorgegaan en is hij zelf in zijn strijd ertegen tegengewerkt.

Interessant is ook dat hij denkt dat er veel mensen zijn die de groene energietransitie willen tegenhouden. Hij denkt dat het land sneller af kan stappen van kolen en over kan stappen naar wind- en zonne-energie maar dat er zoveel mensen profijt hebben van hoe Eskom nu draait op kolen, en hoe ze daar zelf geld aan kunnen verdienen, dat ze niet over willen stappen.

De Ruyter zegt nooit over zijn zorgen te hebben gesproken met de president maar wel met de adviseurs van de president en een minister, die hij niet bij naam noemt.