United stoot Barcelona uit Europa League, Di María loodst Juventus verder

De clash tussen Manchester United en Barcelona in de tussenronde van de Europa League is uiteindelijk gewonnen door de mannen van Erik ten Hag. Die lieten op de 2-2 van vorig week in Camp Nou een 2-1 thuisoverwinning volgen en dat was genoeg om door te stoten naar de achtste finales. Bruno Fernandes had United al na luttele minuten op voorspong kunnen zetten, maar hij trof in kansrijke positie het been van Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen. Een kwartier later vestigde de aanvoerder weer de aandacht op zich, nu met een overtreding op Alejandro Baldé. De strafschop die volgde, werd benut door Robert Lewandowski: 0-1. Barcelona, dat Ousmane Dembélé en de jonge Gavi en Pedri wegens blessures miste, had in de eerste helft nog niet zo gek veel van United te duchten, maar moest na rust wel alle zeilen bijzetten nadat al heel snel de gelijkmaker op het bord was gekomen. Fernandes speelde met een harde breedtepass Fred vrij, die de hoek voor het uitzoeken had: 1-1.

Frenkie de Jong ontwijkt een tackle van Fred - EPA

United, met in de tweede helft Antony voor Wout Weghorst, wilde doordrukken en zette Barcelona met de rug tegen de muur. Het werd ook even onvriendelijk toen Frenkie de Jong na een tackle op de grond lag en Fernandes de bal hard in de maag van de Oranje-international schoot. De United-fans hielden de adem in toen de koppende Jules Koundé doelman David de Gea tot een knappe redding dwong, maar gingen in de 73ste minuut helemaal los na de 2-1 van Antony. De oud-Ajacied, die zijn prijskaartje van 100 miljoen euro maar sporadisch waarmaakt, mikte na een aantal geblokte schoten de bal in de verre hoek. Hattrick Di María voor Juventus Ook Juventus, Sporting Portugal en Bayer Leverkusen wisten zich voor de achtste finales van de Europa League te plaatsen, ook al hadden zij een minder comfortabele uitganspositie.

Angél Di María - AFP

Juventus was thuis niet verder gekomen dan 1-1 tegen FC Nantes, maar kende in Frankrijk een vliegende start door een vroeg doelpunt van Angél di María, die de bal vanaf de punt van het strafschopgebied op oogstrelende wijze de verre hoek inkrulde. In de twintigste minuut kreeg de op de grond zittende Micolas Pallois de bal tegen de arm, mocht Di María vanaf elf meter de 0-2 maken en moest de thuisploeg met tien man verder. De Italianen speelden het duel met de handrem erop uit, maar prikten er nog wel een doelpuntje bij, weer via Di María: 0-3. Ook Sporting wint uitduel FC Midtjylland was vorige week dicht bij een uitzege op Sporting Portugal, maar kreeg in de extra tijd toch nog de 1-1 om de oren. De kwelgeest Sebastián Coates van toen deed er in de return nog een schepje bovenop door in de 21ste minuut de 0-1 te laten aantekenen, een treffer waarbij ook Jeremiah St. Juste een rolletje speelde.

Jeremiah St. Juste - EPA